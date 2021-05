Insändare: Två kommuner, två företagsklimat

Svenskt Näringsliv presenterar nu den senaste undersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Majoriteten av kommunerna får höjda betyg under en period då flera företag har upplevt en svår period. Detta kan bero på att kommunerna utökat kontakterna med företagen och även vidtagit konkreta åtgärder för att stötta näringslivet under pandemin.

Öland som helhet har under de senaste fem åren haft ett sämre företagsklimat än genomsnittet i Sverige. Men nu ser bilden helt olika ut mellan kommunerna.

Från att tidigare legat lång under riksgenomsnittet så har man under de senaste två åren tagit ett kliv uppåt. Borgholms kommun ligger nu för första gången över Sveriges genomsnitt sett under senaste tioårsperioden.