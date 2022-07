Insändare: Sörby borg – en 2000-årig öländsk hippodrom?

I sin avhandling ”Om Öland” från 1703 nämner Nicolaus Vallinus i förbigående ett antal borgar på Öland. ”En annan vid Sörby by i Gärdzlösa socken”. Han är veterligt den ende som i skrift omnämnt borgen i Sörby. Att just Vallinus nämner borgen kan bero på hans lokalkännedom. Han var nämligen född i Köpings prästgård där han senare kom att efterträda sin far på tjänsten som kyrkoherde.