Insändare: Släpp prestigen ilko, Staffan och Carl och gör rätt med äldreboenden istället!

Per Lublin gillar inte tanken på centraliserat äldreboende.

Medan coronan har förändrat tänkesätten i resten av världen verkar tiden ha stått still hos vår kommunledning. Dom har tydligen inte fattat att man måste ta hänsyn till pandemier i fortsättningen och att sådana - trots all försiktighet - kan tränga sig in i äldreboenden och man därför fortsättningsvis inte kan klumpa ihop våra årsrika som samhället åtagit sig särskilt ansvar för till ett och samma boende där personalen kan springa mellan avdelningarna. Så har man tidigare tyckt vara praktiskt och bra, men efter coronan kommer det inte gå att tänka så längre.