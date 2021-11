Insändare: Släpp inte ut giftiga ämnen i havet öster om Öland

Som bakgrund ska man veta att det handlar om uppemot 600 (370+220) monstervindkraftmaskiner, som var och en kan ha en höjd på 370 meter! Varje maskin har tre blad och där varje blad kan väga ca 60 ton eller mer. (Uppgiften är från norska rapporten nedan) Deras totala vikt blir ca 100 000 ton. Det motsvarar vikten på ca 50 000 bilar. Det är denna massa som ska sväva dygnet runt över havet (i 20 - 30 år) och vad består den då av för ämnen? Det är ca 70 % glasfiber och 30 % epoxiplast. Epoxiplast är till 33 % bisfenol A. Bisfenol A är uppsatt på EUs lista över särskilt farliga ämnen och är förbjudet att använda bl.a. vid relining av dricksvattenledningar. Studier har visat att bisfenol A är hormonstörande vid låga doser varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Ca 10 000 ton, med ursprung i bisfenol A, kommer ständigt att finnas i luften över havet öster om Öland. Kan detta farliga ämne hållas under kontroll? Restmängder från tillverkningen i vingarna? Vilken är styrkan i kemiska bindningar?

Sök på nätet "Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades" och ni kan läsa en rapport om vilka utsläppsmängder vindkraftmaskiner släpper ifrån sig. Bladen blästras i regn, snö, hagel, is och salt och andra partiklar. Bladspetsarna kan röra sig i luften med en hastighet av 400 km/tim. Slutsatsen är att det handlar om tonvis av utsläpp av eroderat material från bladen. Ju större maskiner desto större slitage och utsläpp i havet. Hur mycket av detta är bisfenol A?