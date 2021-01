Insändare: S – Vi lägger grunden för en långsiktigt hållbar personalpolitik i regionen

Under 2020 har vi socialdemokrater tagit stora kliv inom medarbetarområdet. Vi har lagt grunden för en långsiktigt hållbar politik för cirka 7370 medarbetare inom 250 olika yrkesroller.

Det innebär att vi kan satsa på jämställda löner. Under 2020 har 30 miljoner kronor gått till just detta. Effekten i år innebär exempelvis ett lönelyft till våra intensivvårdssjuksköterskor med ca 6,6% i snitt. Under de kommande tre åren ska vi satsa 20 miljoner årligen på arbetet med jämställda löner där särskilt fokus också läggs på att identifiera och åtgärda inom grupper som inte ligger i nivå jämfört med andra regioner. Det här är en satsning som görs utöver den allmänna lönepotten som förhandlas mellan parterna. Det är socialdemokratisk politik på riktigt.