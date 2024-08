Insändare om biblioteken: ”Litteraturen och kulturen är i konstant förändring”

Vi delar helt den bild som Bokmalarna målar upp gällande det fantastiska utbud som våra bibliotek tillhandahåller och den viktiga mötesplats som skapas där. Just för att värna vikten av generösa öppettider, möjliggöra lån, läsning, och en samlingspunkt även utanför bemannade bibliotekstider, så har kommunen investerat i Meröppet på folkbiblioteken. Ibland målas Meröppet upp som en avpollettering av bibliotekens vikt och värde, när det i själva verket är motsatsen. Förut var man tvungen att anpassa sitt besök på biblioteket till de tider då det fanns personal på plats, något som gjorde biblioteken otillgängliga för många. Nu kan man besöka biblioteken under långt mycket generösare tider på dygnet. Det öppnar upp biblioteken och dess viktiga värden. Och under en del av dessa timmar finns även kommunens kunniga bibliotekspersonal på plats. Uttrycket ”endast Meröppet” borde viktas mot vad som hade varit alternativet – ”stängt”.