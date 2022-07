Insändare: ”Ni som klagar på turister; lyft blicken, försök se hela bilden”

Sommargäst är förresten en väldigt trevligt ord. Det förefaller som om utveckling av verksamheter i turismens kölvatten enbart är av ondo och är onödiga. Det saknas någon form av logik i diskussionerna när man tror att en en glesbygd skulle överleva om det inte fanns tillräckligt många arbetsföra åretruntboende och någon form av inkomstbringande verksamhet där - om än endast för några månader per år.

Det känns ganska naivt att tro att en bygd skulle blomstra som förr i tiden, när jordbruk och fiske sysselsatte majoriteten av ölänningarna. Och om det fanns goda förutsättningar till ett åretruntliv här varför flyttar då unga från ön? Kanske flyttar de just för att samhället har förändrats, jordbruk och fiske lönar sig inte eller är inte det man vill ägna sig åt. Nu under pandemin har vi sett att fler och fler av de delårsboende med hjälp av till exempel fiberutbyggnad har kunnat att arbeta på distans härifrån. Det är de facto ”turisterna" som bidragit till det genom att tillfälligt flytta in.