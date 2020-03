Insändare: ”Mitt i allt detta ska jag ta eget ansvar”

Undertecknad är en synnerligen vanlig människa, precis utanför den kollektiva fållan som kallas "riskgrupp" i detta coronavirusets galna tid

Men galen håller jag också på att bli. Vem ska jag lyssna på och vilka direktiv ska jag följa. Ska jag använda mig av vanligt sunt förnuft, som tyvärr inte alls verkar vara vanligt idag. Detta säger att jag ska lyssna på min kropp. men min kropp har med åren lärt sig, att om ett roligt evenemang står framför näsan på mig så blir jag både kry och rask. En egenskap jag säkert inte är ensam om.....

Smittan ska spridas långsamt...hur nu detta ska gå till då ingen har något facit i handen för hur spridningen går till. Nu ska Folkhälsomyndigheten slumpvis testa ett gäng svenskar. Antar att resultatet blir olika beroende på var man väljer att tar proverna, vill man ha lite smittade, ja då är kanske just Öland ett bra område att testa på, vill man motsatsen är Stockholm ett alternativ.....

Nu uppmanas jag att gå på restaurang och äta för att stötta krögaren. Det låter väl trevligt, men som jag ser det ,så är det allt för många matställen som är synnerligen begränsade med utrymmet. Som sagt, jag ska stötta krögaren, men omvänt, om jag i somras tagit mig till ett matställe och förklarat att jag inte hade pengar så det räckte till det jag ville äta....inte fick jag någon ekonomisk stöttning.....

Skolelever ska äta på stadens krogar till en kostnad av 75 kr per elev. Varför är skolmatsalarna stängda? Det hade väl gott att ordna "take away" där. Att köpa skolmat på hamburgerställena hade varit både billigare och mer hygieniskt än att vända sig till stadens andra matställen, hamburgerställena har redan rutin på att genomen lucka lämna ut mat. För det var väl köer inomhus man vill undvika när skolmatsalen skulle stängas? Nu lär dessa köer flytta till krogen...

I massmedia ska hela tiden experter uttala sig, partiledare, massmedias representanter och en hel del allmänna gissare. Inte ens den dokumenterade läke- och forskningsvärlden har svar på gåtan...

Mitt i allt detta ska jag ta eget ansvar, jag ska gå ut och äta, jag ska handla mat på utsatta tider, jag ska inte hälsa på mina gamla, jag ska tvätta och handsprita eller vad i hela världen jag nu ska göra. För mig har myndigheternas velande hit och dit "ja-nej-kanske-kanske inte- eller nja" gjort mig villrådig och nedstämd. Jag vill inte bidra till att smittan på grund av mig sprids till utsatta personer. Jag fasar när jag läser om näringsidkare här på Öland som annonserar ut vårt sommarparadis som inget hänt och som hänvisar till "hur folk känner sig".

Någon borde väl slå näven i bordet att antingen ska vi eller ska vi inte...vårt svenska agerande i Corona eländet kanske ger oss världsmästerskapet i bekämpa Corona, men då ska alla vara delaktiga och inte fabricera egna undantag,

Pia Schröder, Arontorp