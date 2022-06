Insändare: Mer stöd till föräldrar

Utredningen Börja med barnen! har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I utredningen lyfts vikten av samverkan mellan vården och elevhälsan angående hur de kan hjälpas åt för att ge barnen och föräldrarna så bra stöd som möjligt. Den specialiserade vården, socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamheten, förskolan, fritidshem och skolan behöver samarbeta kring barn och unga som behöver mycket hjälp under lång tid. Vi inom majoriteten välkomnar den typen av tidiga samordnade insatser. Därför föreslår vi i tillitsbaserad anda att socialnämnden tar initiativ till ett gemensamt uppdrag angående hur föräldrastödet ska utvecklas och stärkas med gemensamma insatser. Låt oss vara förnuftiga. Insatser såsom olika typer av föräldraskapsstöd, mindre klasser etc. kräver resurser och vi ser att området bör prioriteras. Kanske kostar det mer nu, men vi kommer spara in på såväl lidande för familjer, sjukskrivningar, fler i arbete och kanske så långt att det sparar in stora summor för rättsväsendet. Vi vill inte längre höra ”det såg vi redan på förskolan att det skulle gå så här”. Nu gäller det att kraftsamla – rätt insatser, i rätt tid, på rätt nivå!