Insändare: Kraft att leda Mörbylånga kommun

Den styrande vänstermajoriteten med S, C och V tappade kontrollen över ekonomin förra året och kastade notan i medborgarnas knä i form av en alldeles för stor och onödig skattehöjning – vilket tyvärr riskerar att upprepas. Näringslivrankingen visar på en bottennotering i riket, trots att just företagande ska vara ett av de styrande partiernas paradgren. Den ännu stökiga miljön på Skansenskolan oroar föräldrar för deras barns kunskapsinhämtning och medarbetare för arbetsmiljön. Likaså visselblåser allt fler anställda inom det sociala området då brukarna kan påverkas när verksamheten går på knäna i ett hierarkiskt och inte helt sunt arbetsklimat. Allt var inte guld och gröna skogar under föregående borgerliga majoritetsstyren, men idag blir allt guld de rödgröna tar i till sand.