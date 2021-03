Insändare: ”I Färjestaden är efterfrågan och intresset störst”

Jag tycker det är positivt att Mörbylånga kommun växer. 236 nya medborgare har valt att bosätta sig i vår kommun under 2020. Glädjande är det också att andelen yngre inflyttare ökar. Närheten till natur och stad, fiberutbyggnad och effekter av pandemin är nog de främsta orsakerna.

Javisst skulle VA-frågan har uppmärksammats långt tidigare. Men bara på några år har det gjorts stora investeringar för att bygga bort brister och blicka framåt. Ett nytt VA verk i Mörbylånga har byggts för ca 150 miljoner för att trygga vattentillgången. Under 2019 – 2020 investerades ytterligare för 60 miljoner för att bygga ut och förbättra VA-nätet. För 2021 är motsvarande summa ca 35 miljoner. Vi är inte färdig och inte nöjda men vi har tagit några rejäla kliv framåt.

För min del är jag helt övertygad om att hela Södra Öland – Tillsammans - har stora utvecklingsmöjligheter. Varje by och ort har sin särprägel och sina behov att utgå ifrån. Men att och börja ställa ort mot ort, by mot by tror jag är farligt. Historiskt har det lärt oss att då kan det också bli människa mot människa!