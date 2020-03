Insändare: ”Hjälp oss genom att boka sommarens resor”

Foto: Alexander Jensen

Silverlinjen – länken mellan Öland/Kalmar – Stockholm kallas den i folkmun. Det är en ära för oss små familjeföretag som driver den, att få höra att man kan ställa klockan efter oss och att vi är livlinan till Öland/Stockholm.

Faktum är att sedan starten 1997 har vi inte ställt in en enda avgång. Förrän nu. Vi driver daglig trafik mellan Sveriges vackraste ö och huvudstaden. Nu måste vi ställa in turer för att klara av denna kris. Våra passagerare väljer inte andra alternativ, de väljer att inte resa alls vilket är en uppmaning från Folkhälsomyndigheten. Fullt förståeligt i dessa tider. Men vad det gör med dom företag som driver denna typ av verksamhet i transportbranschen är det inte många som ännu hunnit se. Däremot kommer vi framöver få se livsverk inom transport- och resebranschen duka under då resenärerna avbokar och inte bokar nya resor. Detta innebär att arbetstillfällen kommer gå förlorade. Väldigt många arbetstillfällen.

För Silverlinjens del berör det ett femtiotal arbetstillfällen. Bakom varje arbetstillfälle finns en person. De flesta personer arbetande hos oss är bofasta på Öland, i Borgholms kommun. Vad kan då hjälpa för att stötta verksamheten så att den håller ut och sedan kan ta fart omgående då pandemin släpper sitt grepp om oss?

Exempel som kan hjälpa oss är att redan nu boka in sina resor för sommar och höst. Kanske har du en konsert inplanerad som du tänkt resa till men inte bokat resebiljett ännu? Tänk gärna på Silverlinjen. Eller är du en av alla de som arbetspendlar med oss? Varmt välkommen att förboka dina resor. Med våra generösa av- och ombokningsvillkor kan du sedan enkelt justera om det inte blev rätt. Men för oss är det guld värt att veta att våra kunder, vänner och resenärer fortsättningsvis vill fortsätta resa med oss när samhället börjar återgå, till sitt forna jag kommer ta lång tid, men i alla fall till något annat än denna lamslagna situation som nu råder.

Med vänliga hälsningar

Silverlinjen

Familjen Angelin & familjen Silverstrand

Direktbussen Öland/Kalmar – Stockholm.