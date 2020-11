Insändare: ”Flera företag i regionen kommer uppfatta detta som ett näringsförbud”

En viktig åtgärd just nu är att minska företagares ovisshet om framtiden och där finns en hel del att göra både lokalt, regionalt och nationellt. Vilka lättnader och sänkningar i avgifter som infördes i kommunen och regionen i samband med krisen kan bli kvar under 2021? Nu tillskjuter regeringen ännu fler miljarder till regioner och kommuner och siffror visar att kommunsektorn kommer göra stora ekonomiska överskott 2020. Det finns alltså all anledning för regioner och kommuner att ytterligare se över fortsatt sänkta avgifter för företag (hyror, tillsyn, avgifter för miljö, serveringstillstånd, vatten, avfall, renhållning, fjärrvärmenät med mera) så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag som anställer och betalar skatt till välfärden.