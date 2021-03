Insändare: Ett steg mot en tryggare onlinemiljö för våra barn

Insändare: Ett steg mot en tryggare onlinemiljö för våra barn

Bara under februari månad har 662 sidor med totalt 16 000 försök att nå sidor med sådant innehåll stoppats. Det visar att vi har ringat in ett problem och behöver hitta vägar att minska efterfrågan på denna typ av innehåll. Just nu tittar kommunen på hur våra skolor arbetar för en tryggare onlinemiljö och hur de pratar med barn och vårdnadshavare kring vad som visas och vad som sker online. Vi kommer att ta ett helhetsgrepp kring detta, för våra barns skull.