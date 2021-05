Insändare: Ett anpassat Öland Spirar

Vi har inte bedrivit någon aktiv extern marknadsföring sedan de nya skärpta rekommendationerna började gälla. Vi har inga egna aktiviteter i helgen och de som har verksamhet under vårt paraply har den i huvudsak utomhus. Vi beslutade också att inte distribuera reklam utanför Öland. Vår avsikt är att informera de som kommer att vistas på Öland under Kristi himmelsfärdshelgen om vilka rekommendationer som gäller i länet. Vi har även informerat våra deltagare om vad som gäller i bland annat nyhetsbrev. Ett fåtal av de verksamheter, under paraplyet ”Öland Spirar”, som inte känner att de kan uppfylla kraven har ställt in medan andra har anpassat sin verksamhet ytterligare. De flesta har dock haft öppet under hela pandemitiden och har redan anpassat sin verksamhet efter gällande rekommendationer under lång tid.