Insändare: En Ö två system

I Borgholms kommun satsar man på att nå företagen med företagsbesök. Nu under pandemin ringer man upp för att på så sätt skapa en dialog. Ambition från politiker och tjänstemän är hög. Det gäller att kontakta så många som möjligt. Borgholm är en företagstät kommunen med närmare 1273 verksamma företag. Om man vill nå alla företag under ett år är det 30 företag per arbetsvecka.