Insändare: En av Sveriges bästa arbetsplatser?

Anledningarna är många; det som ovan nämnts liksom att råda bot på det kroniskt ökande beroendet av inhyrda sjuksköterskor, något den politiska ledningen (S, C, L) i regionen tycks lämnat walk over inför eftersom kostnaderna tillåtits skena från 45 miljoner kronor till nära en kvarts miljard bara de senaste tio åren. 250 miljoner kronor motsvarar hela den oansvariga skattehöjningen som länets medborgare fick kastad i ansiktet för dryga året sedan. Under pandemin har antalet inhyrda sjuksköterskor i regionen eskalerat med närmare 30 procent, samtidigt lyckas andra regioner minska hyrberoendet. Och givetvis sade S, C och L ”nej” till att höja de särskilt yrkesskickliga sjuksköterskornas löner med 10000 kronor i månaden. Kanske då det inte vore Socialdemokratisk politik på riktigt.