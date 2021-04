Insändare: Är 0.05 % mycket eller lite?

Hur har då Mörbylånga kommuns resultat sett ut över åren? Sedan 2002 då Svenskt näringsliv presenterade rankingen första gången har kommunen legat stadigt under rikssnittet. 2015 började resultaten försämras ytterligare. All försämring, hur liten den än är, är en försämring. Det kan ingen bortse från. Under den innevarande mandatperioden har arbetet med att utveckla och säkerställa kommunens relation till och förståelse för företagen varit en av de viktigaste frågorna och resurser till näringslivsenheten har förstärkts. Alla avdelningar inom kommunen arbetar med ett förbättrat bemötande, vilket också syns i årets enkätresultat.