Insändare: Åkerboskolan, upphandling och företagsträffar – ständigt aktuella ämnen i Borgholms kommun!

Majoriteten talade om att vi kunde få en ny skola om 2600 kvm för 50 miljoner kronor. Då började det om. Vi gjorde beräkningar om vad den ytan skulle räcka till om man utgick från de faktiska behov som fanns, inte vad boverket rekommenderat som schablon per elev (funkar kanske i storstäderna där varje kvm, både inne- och utemiljö, kostar multum.) På ett dialogmöte fick vi höra att en ny skola skulle det bli, och till vilket pris som helst. Och så blev det, majoriteten (S, C, V) klubbade igenom en ny skola. Till vilket pris som helst!

Så kommer vi då slutligen till det sista, företagsträffar. Vi har haft företagsträffar på Folkets hus, företagssafarin då kommunstyrelsens ledamöter besökt olika näringsidkare i kommunen och så vanliga företagsbesök och/eller telefonsamtal. Vad gör vi med all den information som kommer ut av dessa aktiviteter? Vi vet faktiskt inte, efter flera år har vi inte fått tagit del av vare sig någon utvärdering eller uppföljning. Så man kan fråga sig – är det bara lite bilder på sociala media och en “check-in-the-box” för att eventuellt försöka klättra några pinnhål på näringslivsrankingen? Eller används all denna värdefulla information som samlas in till att på riktigt förbättra näringslivsklimatet? I så fall skulle det vara superintressant för alla oss politiker att få ta del av resultat genom just uppföljning, utvärdering och åtgärder.