Det är vår framtid, har Ni frågat oss?

Det är oss ungas framtid som står på spel allteftersom klimatkrisen närmar sig. Att Regionen vill bestämma sig för att köpa upp halva Kalmar Öland Airport är ett steg i motsatt riktning, ett främjande av mer utsläpp och ett nekande av utvecklingen av klimatvänlig kollektivtrafik. Det är ett svek.

Denna artikel är skriven av ungdomar, vi som i längden kommer få betala priset för Regionens köp. Argumenten mot flygplatsköpet är många och enkla. Regionstyrelsen och Angelica Katsanidou menar att köpet är till för att främja flygförbindelser ut i Europa. Dock har detta redan försökts innan, bland annat 2014 då direktflyg från Kalmar till Berlin lanserades samt lades ner efter 2 år. Regionstyrelsen säger också att vi i Kalmar ej har något annat val än att flyga. Detta är ett privilegierat påstående. Förbindelser från Kalmar ut i Europa existerar redan i kollektivtrafiken. Det går direktbuss till både Oskarshamn och Karlskrona där man kan ta sig via färja till Polen och sedermera via tåg till resten av Europa. Färja från dessa städer till Helsingfors är även relevant, varifrån man enkelt kan ta sig via tåg till östra Europa, bland annat Baltikum, Polen samt vidare österut i Ryssland. Tågförbindelser söderut via Köpenhamn mot Tyskland är också mycket tillgängliga. Väl i Tyskland finns Europas centrum för tågresor, München, där nästan hela kontinenten går att nå via tåg.

För att utveckla argumentet angående Kalmars transportförbindelser, av de cirka 240 000 resor som sker från Kalmar Öland Airport varje år, är 200 000 går till Stockholm, alltså 4 av 5 resor. Flygplatsen har länge haft svårt att finansiera sig och i vår mening är detta ett tydligt tecken på hur flygtrafik går mot historien. Istället för att investera skattepengar i en utdaterad, miljöfarlig resemetod, borde en nedtrappning av flygplatsens verksamhet prioriteras. Busslinjer i Kalmar län läggs idag ner och priserna för kollektivtrafiken höjs betydligt. Dessa 80 miljoner kronor behövs desperat inom andra delar av kollektivtrafiken i länet, för att inte nämna övriga välfärdssektorer, som vården exempelvis.

Vidare, köpet bär tyngd inte bara för oss i Kalmar stad, utan även för länets invånare i norr. Från norra Kalmar län till Kalmar stad är det, fågelvägen, 18 mil. På grund av Kalmar Läns längd, måste de som bor i exempelvis Västervik eller Vimmerby betala höjd skatt på 49 öre för att kunna finansiera köpet av flygplatsen. Detta samtidigt som det bara är 6 mil norr till Linköping, där det redan finns en väl utvecklad flygplats. Den ekonomiska kris som Kalmar Län befinner sig i kommer ej att förbättras av höjd skatt till ett 80 miljoner kronor köp av en halv flygplats, där hela 73,5% går rakt till flygplatsen.

Det är viktigt att ni förstår hur betydande detta beslut är och att ni sviker oss genom att välja att investera i en flygplats istället för att trappa ner på verksamheten. Ni väljer näringsliv framför liv, eran möjlighet till vinst och tillväxt framför vår möjlighet till en framtid. Det är kontraproduktivt att investera i en flygplats när vi står inför en klimatkris. Forskare anger att om vi inte agerar nu, snabbt, kommer Jorden att vara nästintill obeboelig 2050 . Är det verkligen värt vår framtid, era barns framtid, att driva igenom ett köp som blott kommer att egga på klimatkrisen? När ni på torsdag sätter er i Kalmarsalen för att rösta fram ett beslut, ha oss i tankarna, för det är vår framtid som står på spel.

Ung Vänster Kalmarsund