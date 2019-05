Triathleter från hela Sverige laddar på Öland

Foto: Privat

I helgen har ett 30-tal kvinnliga triathleter Öland som bas under sitt träningsläger inför Ironman.

I mitten av mars skrev ÖB-sporten om Magnus Bremefors, som tyckte att Mörbylånga kommun borde dra större nytta av Ironman. Den öländske profilen ville bland annat se en träningsanläggning i Färjestadens hamn och skyltning runt den öländska cykelsträckan.

– Det finns trots allt 51 veckor kvar att nyttja av året. Man borde satsa bredare än just under tidpunkten för evenemanget, sa Bremefors då.

När det gäller de specifika önskemålen har ingenting hänt hittills, men det går att konstatera att triathlonläger på Öland verkar bli allt mer populärt. Tidigare har det bland annat anordnats träningsläger uppe på Böda Sand. I helgen har ett 30-tal kvinnliga triathleter sin bas i Stora Frö.

Lägret anordnas av Jane Nilsson, Markaryd och Lina Blomqvist, Borås.

– Vi har anordnat lite kortare läger tidigare, men nu var det efterfrågat att köra ett långdistansläger som var anpassat till Ironman. Eftersom den svenska tävlingen hålls på Öland och i Kalmar så passade det bra här, säger Jane Nilsson, som två gånger passerat mållinjen i Ironman Kalmar.

Utövarna kommer från hela landet och för många av dem är det en del av förberedelserna inför årets Ironman-tävling, som avgörs 17 augusti. Gänget tar sig an den öländska cykelsträckningen under lördagen och kommer även träna i Kalmar under helgen.

Vilken del av tävlingen håller du som personlig favorit?

– Jag älskar ju löpningen inne i Kalmar och publiken där. Sedan är cyklingen på Öland fantastisk. Vi har provcyklat sträckan tidigare, när det inte varit tävling. Det är lite annorlunda.