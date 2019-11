JUST NU: Nilsson guldväntan över

Foto: Arkiv

Två brons och två silver på terräng-NM sedan tidigare i karriären.

I Finland kom slutligen guldet för David Nilsson.

– Visst vore det egentligen dags för ett guld nu, men jag åker dit för att ta medalj. Jag är kanske inte i min bästa terrängform, även om allroundformen är väldigt bra, sa David Nilsson i en intervju med ÖB-sporten inför söndagens nordiska mästerskap.

Trots uteblivet terrängfokus under hösten så kan 32-åringen nu titulera sig som bäst i Norden. Högbystjärnan tog nämligen karriärens första NM-guld i finska Vierumäki under söndagsförmiddagen när han sprang in på segertiden 27:07 över de nio kilometerna.

Nilsson sprang det sista varvet 1,5-kilometersvarvet själv och var till slut två sekunder snabbare än isländske silvermedaljören Hlynur Andrésson, som i sin tur svarat för en stark spurt och med tajt marginal slagit svensken Adhanom Abraha i kampen om andraplatsen.