Inför idrottsgalan: De kan bli årets golfjunior 2019

Den 9 november är det dags för Ölands idrottsgala 2019 på Strand Hotell. Nomineringarna till de olika priserna har publicerats i papperstidningen de senaste veckorna. Här är de som nominerats till prisen som årets friidrottare 2019.

Oscar Thoreld, Ölands GK

Talangen har gjort stora framsteg under golfåret 2019. Har presterat flera rundor under 70 slag. Tävlat nationellt och debuterat på proffstävling. Säsongens höjdpunkt var när han tog sig till riksfinalen i den anrika juniortävlingen Teen Cup på Gävle GK. Där slutade han på en nionde plats.

Elvis Krumlinde, Ölands GK

Det har blivit ett par fina resultat på den regionala Teen Tour. För ett par veckor sedan var det dags för nationell tourfinal. Då slutade han tolva. Under 2019 kom 15-åringens tredje(!) Hole-in-One. Elvis gör en seriös och målmedveten satsning och under året har han utvecklat sin fysik. Slår längre än tidigare. Har gjort resultat under 70 slag. Och har numera 3,1 i hcp. Även snittscoren är bättre än någonsin.