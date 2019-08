Högby-duon debuterar på veteran-SM

Foto: Privat

I helgen är det dags för veteran-SM. Och i år har 84:orna, Mikael Bäcklund och Christofer Fogel, klivit över till ”den andra sidan”.

– Jag har haft den stora äran att få träna med Erik Karlsson.

Under fredagen inleds veteran-SM på Källbrinks IP i Huddinge, Stockholm. Och för Högbylöparna, Mikael Bäcklund och Christofer Fogel, är det första året som veteraner. De tävlar i M35-klassen.

– Att kliva in i veteranklassen var inget jag såg fram emot ifjol. Men nu har man vant sig vid tanken. Möjligheterna till att tävla blir fler. Det är ju kul! Säger Mikael Bäcklund som springer 5000 meter under fredagen och 10 000 meter på söndag.

För Högbykollegan, Christofer Fogel, är helgens schema fullspäckat. Han har anmält sig till fem(!) starter. Och hoppas på SM-medaljer i tre av de.

– Det är tuffa förväntningar jag har på mig själv. Men det här är säsongens höjdpunkt, säger Christofer Fogel som inleder SM-helgen på fredagen med 800 meter och 5000 meter.

Första året på ”den andra sidan” eller i M35-klassen, har inneburit flera SM-medaljer för båda. Men den ena är nöjdare än den andra med 2019.

– Jag tog SM-brons på 1500 meter inomhus och SM-guld på halvmara och SM-milen. Men jag har inte riktigt kommit upp i samma nivå som ifjol. Har haft lite skadekänningar i år, säger Bäcklund.

– Det här är min bästa säsong hittills. Jag har haft äran att få träna med Erik Karlsson. Vi kör någon gång i veckan. Det är svårt att hänga med i hans tempo. Men ibland lyckas jag hålla jämna steg, säger Fogel.

Har du ridit på Karlssons framgångsvåg?

– Haha, nej. Men det blir otroligt bra kvalité på träningspassen. Så på så sätt gynnas jag. Sen har vi riktigt bra kvalité på måndagsträningarna med Högby också.

De nyblivna veteranerna har tagit vindskydd på varandra under säsongens lopp. På Kalmarmilen slutade den något kortare, Mikael Bäcklund, som 15:e man och den något långhårigare, Christofer Fogel, som 16:e man. Och på DM tidigare i somras sprang de 5000 meter.

– Det var otroligt jämnt mellan mig och Micke där på DM. Det var ett roligt lopp!

Det skiljde knappt tre sekunder mellan de på DM. Och det lär bli jämnt på fredagens 5 000 meter. Men under söndagens 10 000 meter lär det bli den kortklippte veteranen som är först i mål. Christofer har nämligen fyra lopp i benen när han ställer sig på startlinjen. Och milen är Mikaels paradgren.

– Jag hoppas på medalj i båda grenarna. Men det är på milen som jag har störst chans, säger Bäcklund.

Totalt har Högby IF 24 starter under helgens veteran-SM. Utöver veterandebutanterna så är Högby IF representerade i M55, K55 och K60-klassen.