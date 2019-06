Gustav Schön: ”Varning för namnproblematik!”

Jag citerar Kjell Bergqvist i filmen, Den bästa sommaren. ”Passa på att ha roligt nu barn, man vet inte när det blir roligt nästa gång”. Det kommer bli skallgång efter öns Ljubomir Vranjes. Kasst i dike. Men ingen fäktning.

Det kommer bli min livs bästa sommar. Och vem kunde tänka sig att det skulle innefatta arbetsplikt? Nu har jag kritat på för tioveckors sommarvikariat på ÖB-sporten. Jag ska medge att jag är en aning nervös inför uppdraget. Att bevaka öländsk idrott är inte lätt för en grabb från fastlandet. Inte ens för en grabb med stark anknytning till ön. Så på förväg ber jag om ursäkt ifall jag någon gång skulle stava Gustavsson med f eller blanda ihop IFK-systrarna, Nilsson. Vem var det nu som gjorde mål? Ida, Josefine eller Sandra? Man blir inte en Mange Anderberg eller Mange Jansson över en natt!

Men jag har faktiskt lokalkännedom kring den öländsk idrotten. Ifjol praktiserade jag på ÖB-sporten under två veckor. Och jag fick mersmak! Det var efter en match på Runvallen. Min Färjestadsfostrade morsa följde med. Jag blev salig över en viss spelare och morsan fick sig en redig nostalgitripp. Men det var framförallt ni dryga hundra supportrar som tog sig ut till åkermarkerna vid hönseriet, som fick mig att förstå storheten med öländsk idrott. Det är kanske inte samma inramningen som jag är van vid på Tele2 arena. Men det finns en hängivenhet, en gemytlighet och framförallt naturgräs, något som betongkolossen, Tele2 arena, saknar.

Jag är journaliststudent som till vardags är hemmahörande på Södermalm i Stockholm. Och när jag går för att se allsvensk fotboll är det inte Bajen. utan det är blåränderna som gäller. Är evigt tacksam att Bristol lånade ut Gustav Engvall. Han och Kim Källström fick mig att drömma om SM-guld. Visst, fotbollen ligger mig varmt om hjärtat. Men i ärlighetens namn. Jag har bara spelat en fotbollsmatch i mitt liv. Nu när den öländska fotbollen snart tar välbehövligt sommaruppehåll hoppas jag få bevaka ett ÖM i någon obskyr gren, typ kasst i dike. Men också få bekanta mig mer med framgångssagan, Högby IF. Jag konsumerar praktiskt taget all idrott som jag kommer över. Som tidig 90-talist samlades det på hockeykort och man följde Bengan boys. Ja, jag vet att ingen av sporterna existerar på Öland. Men skulle det mot all förmodan finnas en öländsk hockey- eller handbollsprofil eller kanske till och med ett speldugligt lag som gömmer sig bakom en enbärsbuske ute på det öländska Allvaret. Mejla mig!

Öländsk idrott är inget för porslinslirare! Något jag själv erfarit. Jag har nämligen varit med i öländska tävlingssammanhang. Som Håkan Franssons adept spelade jag en knattetävling som slutade i tårar och ett bultande huvud. På det åttonde hålet på Storängens GK (numera Byxelkroks GK), ett par 3-hål, slog jag en socket (bollen drar kraftigt till höger) rakt in i ett buskage. Envist började jag fäktas mot ett buskage med min järnsjua. Dumt! Jag slog nämligen sönder ett bålgetingbo. Sällan har någon sett en golfspelare med ett så rappt löpsteg.

Under mina veckor på ÖB-sporten hoppas jag få besöka samtliga fotbollsplaner där det spelas divisionsfotboll på. Och juste! Det var Böda/Högbys mittfältsherre, Jonas Nilsson, som jag blev sådär salig över. Jag är övertygad om att jag kommer stöta på fler öländska lag och sportprofiler som kommer få mig att beundras än mer av den öländska idrotten.

Allt gott! Och glad midsommar på er!