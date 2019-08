Fotbollsfest på Ica Öland Cup: ”Vi är systrar och bröder”

Foto: Gustav Schön

Under den gångna helgen var det fotbollsfest på Tallhöjden. Där spelades Ica Öland Cup. Och på läktaren spirade kärleken, när Kalmar FF-pojkar sjöng om syskonkärlek.

– Det är kul att få möta lag man aldrig spelat mot tidigare.

Under fredagen inleddes Ica Öland Cup med fotbollsmatcher och senare på kvällen var det invigning på Tallhöjden. Under lördagen och söndagen fortsatte det täta spelschemat att avverkas.

– Jag har spelat fyra matcher. Imorgon väntar ytterligare två matcher. Nu kollar jag på vårat andra Linero IF-lag som spelar, säger Emanuel Wajda, 11 år, under lördagen.

Emanuel är från Malmö men spelar för Lundklubben, Linero IF. Han uppskattade turneringen för att det är så många olika lag från runt om i landet.

– Det är kul att få möta lag man aldrig spelat mot tidigare. Man lär sig mycket av att se hur andra spelar.

Foto: Gustav Schön

På Tallhöjdens läktare var det karnevalstämning. På bänkraderna hoppade pojkar från de olika Kalmar FF-lagen i takt och sjöng fram sina systrar från IFK Kalmar. Tjejerna spelade mot Stockholmslaget, Tyresö IF FF.

– Vi går i samma skola som några av tjejerna som spelar i IFK Kalmar, förklarar en Kalmar FF-spelare.

Kalmar FF Grå hade tidigare under lördagen mött just Emanuel Wajda och hans Linero IF Vit. Där vann kalmariterna. Och senare under dagen skulle de spela ett ”allsvenskt derby”, mot IFK Norrköping.

– Det ska bli kul att få möta IFK. Vinner vi mot de får vi möta våra lagkamrater i Kalmar FF Vit, säger Noah Linnér, Kalmar FF Grå, under lördagen.

Pojkarna från andra sidan sundet såg ut att stormtrivas på läktaren. ”Vi är systrar och bröder från Kalmar” hördes över Tallhöjden. Och hejarklacksramsorna avlöste varandra. Men viktigaste av allt var att vinna.

– Vi har vunnit alla matcher hittills. Nu ska vi vinna resten också, säger Ollie Åberg, 11 år, från Kalmar FF Vit.

Vad tycker du om turneringen?

– Jodå, den är väldigt bra. Och det är kul att få möta nya lag, fortsätter Ollie.

Foto: Gustav Schön

Foto: Gustav Schön