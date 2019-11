Här är ö-lagens konkurrenter 2020

Smålands fotbollsförbund har släppt 2020 års serieförslag för flera av de öländska lagens divisioner.

Det ser som väntat ut att bli tre öländska herrlag i division 4 och fyra ö-lag i division 5. I damtrean får IFK Borgholm nytt derbysällskap av nedflyttade Mörbylånga. Förslaget för damernas division 2 väntas släppas under onsdagen, meddelar Smålands FF.

Division 6 offentliggörs senare under vintern.

Division 4, sydöstra herr:

Blomstermåla IK, Färjestadens GoIF, Glömminge-Algutsrums IF, Hossmo BK, IFK Påryd, Lessebo GoIF, Lindås-Långasjö FF, Ruda IF, Smedby BoIK, SSG IF, Tingsryd United FC, Ängö BK.

Division 5 sydöstra herr:

Bäckebo GoIF, Böda/Högby, IFK Borgholm, Kalmar AIK, Kalmar City BK, Kalmar Södra IF, Läckeby GoIF, Mörbylånga GoIF, Möre BK. Runsten/Möckleby IF, Torsås/Norra Tång, Trekantens IF.

Division 3, dam:

Emmaboda IS B, Färjestadens GoIF B, IFK Borgholm, Kallinge SK, Kristianopels GoIF, Madesjö IF, Mörbylånga GoIF, Nättraby GoIF, B Ramdala IF, Team Södermöre B.