Foto: Pressbild

I sommar är Sunset Sessions tillbaka och även i år blir det tre konserter i solnedgången på alvaret vid Vickleby kyrka. Först ut är Lola Regenthal och Hildur Höglind.

– Förra året var fantastiskt. Vi var nöjda om det kom 25 personer för vi hade inte marknadsfört det så mycket. Men på första konserten kom det 125 personer och på den sista 250 personer. Jag hoppas på något liknande i år och uppehåll, säger arrangören David Lönneborg.

På måndag den 8 juli spelar Lola Regenthal och Hildur Höglind, den 15 juli spelar Lovisa Niklasson och Christian Smedström och den 22 juli avslutar Saga Björling och Moonica Mac årets Sunset Sessions.

– Tanken från början är att erbjuda lokala akter speltid och göra det under enkla former. Sedan har vi med en artist till under varje spelning som kommer utifrån. Vi vill hitta tillbaka till grunden där det handlar om kärleken till musiken. Ta med fika och en filt eller stol att sitta på och njut av musiken.

– Publiken får själv lägga vad de tycker att det är värt och vad de har råd med. Har de inte råd men gillar bra musik så är de välkomna ändå.

Lola Regenthal ser fram emot premiären på måndag där hon backas upp av musikerna Harald Erici, vid pianot, Ola Petersson på bas och Saga Björling på gitarr och kör.

– Det är en fantastisk miljö att få spela i och det ska bli jättespännande. Jag kommer att framföra mina egna låtar tillsammans med mina nya musiker som jag inte har spelat med så mycket ännu och det ska bli roligt. Jag vill förmedla en indie och soul-känsla.