Startskott för Bosams - snabba ”spadtag” utlovas

Foto: Michael Ståhl

Nu drar Bosams igång på riktigt. Det första ceremoniella spadtaget är avklarat och de elva lägenheterna i detta gemenskapsboende i centrala Borgholm kan stå inflyttningsklara redan till årsskiftet.

– Nu är vi äntligen här, säger Bosams styrelseordförande Inger Blomqvist.

Trägen vinner...

Inget är som väntans tider...

Den som väntar på något gott och så vidare...

Bosams-folket har under åren blivit något av mästare på att vänta, detta då deras lägenhetsprojekt av olika anledningar drabbats av försening efter försening vilket lett till avhopp och bantade planer.

Att därmed påstå att tisdagsförmiddagens ”första spadtag” på Bosams-tomten, granne med såväl Resedan som Bovieran, var efterlängtat är något av en underdrift.

– Nu är vi äntligen här, vi är jätteglada. Det här har ju varit väldigt långdraget, säger Bosams styrelseordförande Inger Blomqvist och ler stort under den vita bygghjälmen.

– Finessen med Bosams är att det är ett gemenskapsboende där vi bestämt att vi ska göra vissa saker tillsammans, men det finns inget tvång. Man väljer själv om man vill vara med och på vilken nivå, fortsätter hon och beskriver boendeformen som idealisk för äldre - exempelvis då det egna huset känns för stort och jobbigt att sköta eller när ens partner gått bort.

– Vi uppåt pensionsåldern måste se om våra hus, det kan hända saker. Och här flyttar det in flera som är i samma sits, säger Inger Blomqvist och konstaterar att snittåldern snarare är 70 plus än under 70.

– 70 plus är det absolut, vi har nog ingen som är under 70, säger hon och ler stort igen.

Lite snabbfakta - flerbostadshuset byggs och för att sedan även ägas av den lokala byggfirman BTE som i sin tur hyr ut till föreningen Bosams.

Byggnaden inrymmer elva lägenheter, tvåor och treor, fördelade på två våningsplan. På entréplanet finns fem lägenheter, gemensamt tv/läsrum, gästrum samt en större samlingslokal med kök.

Tio av de elva lägenheterna är tecknade, endast en trea finns kvar på listan.

– Många ringer nu och är pigga på att flytta in, påpekar Inger Blomqvist och ser inte den kvarstående lägenheten som ett bekymmer.

fakta Mer om gemenskapsboende/Bosams Bosams är en kooperativ hyresrättsförening. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt. Gemenskapsboende beskrivs som ett antal självständiga bostäder med egna kök och badrum samt tillgång till gemensamma utrymmen. Hur mycket man ska göra tillsammans bestämmer medlemmarna själva. Hyresgästen betalar en så kallad upplåtelseinsats i samband med tecknandet av hyresavtalet. Vid avflyttning återbetalas insatsen med samma belopp. Lägenheten återlämnas till föreningen och kan alltså inte säljas på marknaden. Visa mer...

Jenny Ådnanes på BTE har full koll vad hur bygget kommer att framskrida där grunden är lagd med plattgjutning innan semesterperioden. Tack vare att byggnaden kommer att bestå av väggblock modell större ska monteringen bara ta en vecka, preliminärt sker detta vecka 38.

– Så det här ska gå snabbt, säger hon och har siktet inställt på årsskiftet för klart och färdigt.

– Men vi har möjligheten att kanske gå in något på det första kvartalet.

Hur stor arbetsplats blir Bosams?

– Vi (BTE) ska ha nio - tio personer här, sedan tillkommer våra underentreprenörer. Och det finns backup, vi lokala byggföretagare hjälper varandra när det kniper.