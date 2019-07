Sista striden på Öland – då skulle bron sprängas

Foto: Maria Wiell

Liksom överallt annars fanns det noggrant uppgjorde planer om vad som skulle göras om Öland skulle bli utsatt för invasion under kalla kriget.

En hemlig förvaringsplats för signalmaster i Kvinnsgröta. 30 000 flyktingar från Danmark och Skåne skulle komma till Öland. Kor, kalvar och grisar skulle hämtas från Skåne och fanns det inte drivmedel till djurbilarna skulle de fösas, som det ordagrant stod i anvisningarna.

– Det fanns oerhört noggranna instruktioner för allt som skulle göras och allt som behövde finnas under kalla krigets dagar. Bland annat handlade det om lager av mat. Enorma lager av fett, socker, jäst, och spannmål var en förutsättning om människor skulle bli isolerade på grund av krig, berättade Samuel Palmblad från Kulturparken Småland.

Han föreläste om ”Mat och försvar – Öland under kalla kriget” på matmässan Mat i världsarvets sista dag.

Samuel har haft uppdraget att kartlägga totalförsvaret och hur det såg ut under kalla kriget och har konstaterat att de planer man hade för att skydda och ta ansvar för medborgarna nedrustades så sent som i slutet av 1990-talet och under de första två åren på 2000-talet.

”På Öland var det bruna bönor, potatis och fläsk som blev huvuddelen av den tänkta nödprovianten.”

– Mycket av materialet har dessutom hållits hemligt till helt nyligen så jag vill inte att ni fotograferar de bilder som jag visar för er här idag.

Försvarets inriktning för Öland var att området från Borgholm och söderut till Färjestaden skulle behärskas. ”Norr och söder därom var inte så viktiga”.

Det fanns stora vapenlager i Gråborg, i Kastlösa och i Föra. Men det var inte bara vapen som var viktiga, man var tvungen att förbereda en eventuell invasion genom att lägga upp matlager.

– På Öland var det bruna bönor, potatis och fläsk som blev huvuddelen av den tänkta nödprovianten. Det finns ju här och behöver inte transporteras. Ett av de största matlagren fanns i Mörbylånga och först 2002 tömdes de sista förråden, berättar Samuel.

”Utan kaffe skulle inte manskapet vara i skick att försvara sig.”

Skansenskolan förbereddes för att kunna bli sjukhus med 140 patienter. På hela Öland var det förberett för 485 sjukhusplatser ända in på 1990-talet, fick åhörarna på föreläsningen veta.

Och hur var det då med Ölandsbron? Den skulle naturligtvis skyddas, det var vägen för de svenska förbanden. Men den var redan från början förberedd om det skulle inträffa att fienden kom den vägen.

– Då fanns det tydliga anvisning att den skulle sprängas. Närmast brofästet där det skulle bli enklast att bygga upp den igen.

Som avslutning frågade Samuel vilket som var den viktigaste livsmedlet enligt totalförsvaret. Från många håll i den öländska publiken kom svaret ”vatten”. Men nej - kaffe var svaret.

– Utan kaffe skulle inte manskapet vara i skick att försvara sig, enligt försvaret. Det fanns alltså kopiösa mängder av kaffe i lagren.