Området runt vraket efter Mars intresserar

Foto: pressbild

Årets dykningar till vraket efter Mars pågår och går in på sin andra och sista vecka på måndag. Tio dykare från olika håll i världen har samlats för att ytterligare utforska och dokumentera Mars.

– De har inte kunnat dyka lika mycket som det var planerat på grund av vädret, tre av sex planerade dykdagar har ställts in på grund av blåst, säger Veronica Palm från Västerviks museum.

Tio dykare från olika länder är på plats. De är ivriga att få dyka på det spännande vraket och i de speciella förhållanden som Östersjön erbjuder.

I år koncentrerar de sig speciellt på området runt vraket. Vrakdelar finns på ett område om minst tio gånger tio sjömil runt Mars. 3D-fotografering är det huvudsakliga dokumentationssättet och årets dykare är specialiserade på den tekniken.

– Området runt vraket ger oss ett bra sammanhang och fynden ger oss en bättre bild av förlisningsögonblicket, säger Richard Lundgren som tillsammans med sin bror Ingemar Lundgren var den som hittade Mars-vraket.

Att kunna få det sammanhanget är ett av sommarens stora fynd så här långt, tycker Richard.

Annars är Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola och vetenskapligt ansvarig i projektet, och Richard Lundgren överens om att det häftigaste fyndet hittills i år är ett antal järnföremål som de med stor säkerhet tror är hjälmar.

Om de kan dyka varje dag nästa vecka hoppas de på att kunna närma sig ett avslut av det de kallar fas ett - den digitala rekonstruktionen.

Vad är då nästa fas?

– Jag kan tänka mig att nästa steg är att göra undersökningar av vissa områden, vi har ju en köksavdelning till exempel, den kan ge oss insyn i vilka livsmedel som fanns ombord, säger Johan.

Västerviks museum, där Mars visas, ska under hösten förändra utställningen om skeppet. Det blir mer 3D-teknik och olika sätt att se skeppet. Under nästa år ska ett rum skapas där vraket är utskrivet i 3D och man kan gå in och se det som om man vore under vattenytan.

Ingemar Lundgren jobbar som projektanställd på museet med 3D-bilderna och kringarbetet runt dem.