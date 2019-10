Ölands djurpark kan vinna internationellt pris

Disney World i Florida, Universal studios i Japan och Sea World i Orlando - samt Ölands djur och nöjespark.

Djurparken är verkligen i finrummet med de stora bjässarna när de nu är finalist till ett pris på IAAPA brass ring awards - som delas ut av den globala organisationen för nöjesfält. Ceremonin äger rum den 20 november i Orlando.

”Wooow jippy jay. We are going to America”, skriver Ölands djurpark på sin Facebooksida.

”Idag fick vi ett positivt besked, vi är nominerade till en av nöjesbranschen häftigaste pris.”

Det är i kategorin för bästa TV- eller digitalreklam, för nöjesfält med mindre än 250 000 besökare som Djurparken gått till final - med “Summer fun in the sun!”.

Ölands djurpark tävlar mot Lake George Expedition Park från New york och Rogaland Fritidspark AS - Kongeparken.