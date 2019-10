Ledare: ”Nya bostäder - nödvändigt för äldre och skapar möjligheter för yngre!”

Det går inte fort, men det går i alla fall åt rätt håll. Beskedet att Mörbylånga kommun tar initiativ till 48 nya äldrebostäder ger hopp om framtiden.

Att det ska behöva ta så förbaskat lång tid i just Mörbylånga är en fråga för analytiskt lagda människor. Men Mörbylånga kommun skulle kanske inte vara just Mörbylånga kommun om allt gick snabbt. Ibland sker saker och ting också för sent och ibland inte ens alls.

När det gällt äldreboende så har ”inte ens alls” varit det som gällt sedan 2006. Jag var där då, när det första spadtaget togs till Äppeltomten i Färjestaden.

Men redan när Äppeltomten invigdes stod det klart att Mörbylånga kommun skulle komma att behöva fler boenden för den allt mer åldrande befolkningen.

Jag vet att Jerker Nilsson, S-politikern som arbetar vid Riksbyggen, lobbat hårt för att låta just Riksbyggen få bygga äldreboende i kooperativform. För sex-sju år sedan kändes det ”nära”. Och det var det ju, med Mörbylångamått mätt, tog bara sju år tills frågan nu tas upp för beslut i fullmäktige.

Testade förslaget om kooperativa lägenheter för äldre med en rutinerad före detta kommunal tjänsteman i Borgholm. Han brukar vara rätt brutalt kritisk mot Mörbylånga kommun. Men här var han faktiskt förbluffande positiv över byggplanerna.

”Det här ger främst chansen för de som inte har någon större plånbok”, analyserade han, utan att lägga några politiska värderingar i kooperativformen.

Genom att ett tak sätts, på säg 1 000 kronor, för köp av en lägenhet, så ger det förstås större möjligheter för en fattigpensionär än att behöva hosta upp med miljonbelopp för sin sista lägenhet.

Nu höjs genast röster för att det ”bara” satsas på boenden för äldre i Mörbylånga kommun. Det håller nog inte min granne med om, som stått i kö i flera år för att få en äldreanpassad bostad i Färjestaden där ha bott hela sitt liv.

Men att skapa 48 nya äldrebostäder för äldre gör att bostadshjulet kan snurra bättre i Färjestaden. Då blir villor och andra lägenheter där familjer, yngre och ensamstående åtminstone får en chans att hitta boende i Färjestaden.

Genom att skapa nödvändigt bonde för äldre så öppnar det också upp för en yngre generation som bidrar med lika viktig skattekraft för Mörbylånga kommun. Det är inte varje år det sker i Mörbylånga kommun, men nu blev det i alla fall i någon mån en hjulafton för bostadssökande.