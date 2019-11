Ledare: ”När blir det din tur att flytta in under ett elskåp?”

Foto: Srdjanns74

Uteliggaren hittades i regnet under ett elskåp mitt i natten med under 35 grader i kroppstemperatur.

Det är möjligt att han hade överlevt natten där under elskåpet. Men oddsen var inte goda.

Och vad är oddsen att det samma kväll och natt ska försvinna en sexårig pojke och ett helt samhälle ställer upp och går skallgång hela natten?

Och så räddas han i Färjestaden, inte pojken utan mannen som håller på att frysa ihjäl under ett elskåp...

Jag vet ingenting om mannen, kanske första gången på länge som han haft tur?

Det jag dock kan säga med säkerhet är att vi har uteliggare på Öland, människor som inte har någonstans att ta vägen.

”Det kan gå utför snabbare än man tror”, som en socialsekreterare uttryckte det.

Minns hur chockad jag blev när jag för 15-talet år sedan besökte Brighton och såg uteliggare lite här och var.

”We don't have that on Öland”, sa jag lite morskt.

Borde lagt till ”inte än”, men det var så otänkbart då, med uteliggare hemma på Öland.

Nu är vi där. När kommunförrådet vid Däck Roy-tomten mitt i Färjestaden brann ner en natt i januari så var det inte bara en förrådslokal som försvann, utan visades sig också tillfälligt tak över huvudet för människor utan bostad.

Hör genom bekantskapskretsen att någon sover på sommarstugealtaner i Snäckstrandområdet, en annan letar nattplats i Skogsby. Och andra söker alltså skydd under elskåp i Runsbäck. Öland i november 2019.

De finns kanske inte med i någon statistik? Kanske har de ”straffa ut” sig själva? Kanske är de sjuka?

Men de finns mitt ibland oss.

”We have that on Öland”.

Hur kunde det bli så? Förvisso en viktig och befogad fråga, men inte lika viktig som den som handlar om hur ska vi lösa det här?

Fler och billigare boenden är nyckelorden. Att som en nyskild kvinna med barn få höra av bostadsbolaget att det är åtta års kö till en lägenhet där barnen har sin skola och sina kamrater är sorgligt. När sedan nya låneregler omöjliggör köp av bostadsrätter utan ett par hundra tusen på banken så hamnar barnfamiljen i kläm.

Försäkringskassan gör hårdare bedömningar. Företag och myndigheter centraliserar. Det kan vara någon du känner som drabbas av sjukdom, som blir arbetslös, som inte har råd med bostad.

Det kan vara du själv som i novemberregnet försöker få några timmars sömn under ett elskåp.