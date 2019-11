Klart: Svenska rockeliten till Öland

Foto: Kallinge SK/Blekinge läns tidning

Spänn fast säkerhetsbältena och håll i dig. Det kommer bli ös på skottårsdagen. Fem svenska rockband kommer och lirar på Öland.

– Jättekul, det har varit en lång process för att få hit dem, säger nöjesprofilen Ulf Olsson.

Rockfest on tour avslutas nämligen på hans klubb 11:2 i Borgholm. Med storband som Dead by april och Smash into pieces.

– Det är ett jäkla intresse direkt. Folk runt om från städerna i regionen har redan börjar höra av sig.

Det blev officiellt i helgen att Rockfest on tour kommer till Borgholm. Touren inleds i Strömstad 31 januari och avslutas alltså i Borgholm på självaste skottårsdagen - 29 februari.

– De gör tio stopp med den sista urladdningen här, det kan inte bli bättre. Det kommer skallra och mullra i stan.

Det handlar om svenska rockeliten. 40 miljoner lysningar har dead by aprils mest populära låt på Spotify - Losing you. Kolla in You tube-videon här.

På plats är även Smash into pieces med hits som Higher och Boomerang och Lillasyster som gjort Umbrella och Så jävla bra. I den fem band starka arsenalen ingår även Corroded och Kill the kong.

– Det är en väldigt bra kombination av band där alla har sina fans. Det är tuff musik från allihop men Lillayster är lite extra arga skulle jag säga, haha.

För ett smakprov, klicka dig vidare till youtube-videon för låten Förgätmigej här.

Borgholm är ensamma på östkusten, i Småland och Blekinge om spelningen. Närmsta stopp är Jönköping.

– Det är en lång process, vi har jobbat på det sedan augusti. Det är gamla kontakter och att de vet att vi gjort många arrangemang tidigare som gör att vi får den här spelningen, säger Ulf Olsson.

– Jag värnar ju om stan och försöker göra det som inte går att göra egentligen, haha. Därför känns det extra kul att få till det här under vintertid. Det kommer gå åt många hotellrum,

Hur många personer går det att få in på 11:2 egentligen?

– 1 000 pers om det skulle vara så. Det vågar vi inte hoppas på men garanterat blir det mycket folk.

Hur mycket förberedelser krävs för att fixa det här?

– Vi får bygga ut scenen för att alla ska få plats. Och sedan är det en hel del jobb med tekniken.