In Flames är laddade inför Borgholm Brinner

Foto: Carin Svensson

Förra året drog In Flames igång deras egen festival Borgholm Brinner. I helgen är det dags för den andra upplagan och i en intervju med TT berättar sångaren Anders Fridén om förväntningarna.

På fredag drar metalfestivalen Borgholm Brinenr igång för andra året i rad i Borgholms slottsruin.

– Det är en magisk plats verkligen och sen så blev eventet så jävla bra. Jag tror att publiken hade en fantastisk kväll och det kändes som en av de bästa kvällar vi har varit med om, och då har vi spelat ganska mycket. Vi tänkte att det kan vara kul att göra något eget. Vi vill inte göra en stor festival. Det är en scen och varje band får fullt fokus från publiken, säger Anders Fridén i en intervju med TT.

Förutom arrangörerna In Flames kommer Turbonegro, Opeth, At The Gates och Hardcore Superstar, Bombus, Skraeckoedlan, Of Mice & Men, Witchcraft att spela.

– Det är musik jag lyssnar på, band som jag tycker om och kompisar till oss, säger han.

Efter de två spelningarna på Öland ska In Flames ta en veckas paus innan det är dags för sommarens sista festivalhelg.

– Sedan ska vi ta lite ledigt för det har varit mycket. Vi har kört på ganska hårt sedan förra året, det har gått i ett egentligen.