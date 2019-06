Här är din öländska spellista att njuta av i solstolen

Här presenterar vi en närproducerad spellista med öländska artister i blandade genrer.

Välkommen hit (sång till Öland) – Staffan Ernestam och Magnus Bergman. Den härliga låten är en riktig kärleksförklaring till Öland.

Var det du eller var det jag – Rotation. Den medryckande låten är världsmusikbandets tolkning av en visa från 1700-talet och Glömminge.

Ölandssången – Cecilia Lindwall och Rotation. En högtidlig version av Ölands egen låt som framförs av operasångaren Cecilia Lindwall och tidigare nämnda Rotation.

Ölandsidyll – Magnus Bergman. Ännu en härlig hyllning till Öland och den sköna idyllen som finns här. ”Här tar vi dagen som den kommer...”

Vindarnas Ö (Hon blåste bort) – Fyye från Fööe. Gruppen från Föra sjunger humoristiska visor och pasnaljer på öländska.

Din nästa – Alvaret och Rotation, öländsk reggae när den är som bäst.

Hymn till Mörbylånga – Björn Rosenqvist, Lennart Palm, Lasse Trofast, Lasse Stenberg. Denna trallvänliga dänga sjungs av några av de mest rutinerade öländska musikerna.

Solen och vindarnas ö – Johan Gustafsson och Sten-Åse Andersson. Denna fina visa är en av flera låtar på listan som är med på samlingsskivan Musik i världsarvet där öländska artister har strålat samman för en hyllning till Öland.

Island of Hope – John Leo Carter. Låten handlar om den irländska artistens flytt till Öland.

Solveig (Öland) – Avantgardet. Bandet med den öländska fronfiguren Rasmus Arvidsson har rönt stora framgångar nationellt de senaste åren.

Ventilation – Maria Rylander. Jazzsångerska med rötterna i Borgholm.

Love Song – Lasse & Kee. En somrig laid back kärlekssång från borgholmsmusikerna.

Minnesbilder – Trio Erici presenterar jazz på öländska.

Summertime – Lola Regenthal. Ytterligare en duktig jazzsångerska från Öland som också har varit verksam i New York.

Gul Tamburin – Toni Holgersson. Låten är från borgholmsbons fantastiska album Nordic Noir och berör djupt.

Electric Mainland – Bolywool. Denna episka låt är skapad av denna öländska duo bestående av Calle Thoor och Oskar Karlström.

In My Bed You Belong – Marcus Runnemarks underbara låt från 2013, som för tankarna till brittisk indiepop när den är som bäst.

We Are Allt the Same – Darmark. Det här är den alternativa rocktrions första singel som har en given plats på förfestens spellista.

Dom kallar oss mods – Lea Riders Group. Legendarisk 60-tals grupp från Öland som bland annat är kända för filmmusiken till Dom kallar oss mods.

Rock´n´Roll Land – Mannish Boy. Det nordöländska rockbandet är aktuella med det nya albumet ”Last ticket to Rock'n'Roll Land”.

Try It All – Kastrup som består av Timmie Strandberg och ölänningen Per-Linus ”Puppe” Westberg. Låten kan få igång vilken förfest som helst.

Wasted on You – Adée. Låten kommer från den senaste EP:n Home / Down som den Räpplinge-bördiga artisten släppte tidigare i år. Det är en mäktig och fin låt som är producerad av JKey.

Bodyguard – Isle Of You. Den öländska popduon har charmat självaste Sia och har utsetts till Framtidens artist av P3.

Fvck the Vniverse – Rave The Reqviem. Med deras storslagna industri-metal har det öländska bandet erövrat Östeuropa och nu är de redo för att slå igenom i väst.

Flame of a Thousand Suns – Carry The Torch. Det hårdaste och brutalaste Öland har att erbjuda i musikens värld.

Foto: Pressbild

Foto: Emmi Roosling/Pressbild

Foto: Pressbild/Daniel Yor Lindgren

Foto: Pressbild

Foto: Christofer Nilsson

Foto: Pressbild