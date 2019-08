Festlig dag för tusentals familjer

Foto: Natalia Johansson

På torsdagen före Iron Man-tävlingen slår man på stort i Färjestaden. Det blir en särskild IronFamily-dag med mat, musik, tävlingar, öppna butiker och utställningar.

Det var Magnus Bremefors som kom med idén till IronFamily. Och han fick företagarna i Attraktiva Färjestaden med sig.

– Jag anser att det är bra om vi anordnar någonting när vi vet att det finns folk i regionen. Det är ett samverkansprojekt för hela Färjestaden, det är viktigt att vi gör någonting ihop.

Det är 2 300 startande i IronMan-tävlingen och enligt beräkningar är det i snitt 4,7 personer inresta till regionen per atlet.

”Det här är ingen liten grej!”

IronFamily finns till för de familjer som inte är med på det stora pastapartyt i Kalmar under torsdagen.

– Det här är ingen liten grej, det är ett av världens största varumärken, säger Magnus.

Under torsdagen är det södra hamnplanen som är centrum för alla aktiviteter. Där finns det en musikscen, ett mattält, uppblåsbara hinderbanor för barnen, Wellness kommer att ha aktiviteter i parken, det finns stand up-paddel och så blir det en unik Ölandstävling.

– Det blir ÖM i kroppkakeätning. Det gäller att äta så många kroppkakor man kan på tio minuter.

Tältet kommer sedan att finnas kvar under fredagen och lördagen. David Myrinder blir speaker under eftermiddagen och kvällen, liksom under lördagens tävling.

– Då kommer vi att ha storbildssändning här i hamnen. Publiken skall komma hit tidigt tycker jag. Köpa sig en frukost och njuta av simstarten som sänds på storbilden, säger David.

Foto: Maria Wiell

Enklaste sättet att ta sig mellan Kalmar och Färjestaden och tillbaka igen? Cykelfärjan Dessi som går från centrum till centrum varje timma kan rekommenderas.