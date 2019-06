Efter torr maj- nu väntar regnkaos

Vått värre - varm luft från kontinenten kan utlösa ett smärre regnkaos på Öland under tisdagsdygnet.

– Det kommer att aktiveras åskväder i gränszonen mellan den varma luften söderifrån och den något svalare luften här, det ser ut att bli intensiva regnskurar, säger Charlotte Eriksson, meteorolog på SMHI i Norrköping.

I skrivande stund - 09.30 på måndagen – flaggar SMHI för kopiösa regnmängder på Öland under tisdagen. Borgholm ska enligt väderinstitutets väder-app få 51,4 millimeter regn från klockan 06.00 till 15.00 och skyfallet slår till som hårdast runt lunchtid.

Så in med utedynor och blomster, säkra källare och flytbara ting - nu kommer maj månads nederbörd och mycket mer därtill på en och samma gång (mer om maj-nederbörden längre ner).

På SMHI kan Charlotta Eriksson redan se de radarekon som förebådar ovädret, det lyser ilsket rött över södra Östersjön.

– De syns nu vid norra Tyskland och ut över Östersjön. Det som händer är att vi har varm och fuktig luft söder om landet som är på väg hit och det kommer att aktiveras riktiga åskväder i gränszonen mellan den varma luften söderifrån och den något svalare luften här, det ser ut att bli intensiva regnskurar, beskriver SMHI-meteorologen och ser en båge på prognoskartan där Öland och Gotland tar den fetaste regnsmockan.

– Samtidigt som det kan bli ganska mycket åska.

Området med skyfall ”fångades” in av SMHI för några dagar sedan för att under söndagsdygnet flaggas upp till 50 millimeter eller mer, att regnet kommer tycks det inte råda några tveksamheter om.

Däremot handlar det om ”ganska osäkra mängder”.

– Det kan vara stora lokala variationer, men Öland och Gotland kommer att få en hel del regn, det blir blött.

Vädervarning på gång?

– Vi tittar på det nu, det kan komma under dagen (måndag).

50 millimeter är samtidigt betydligt mer än vad Öland fick under hela maj månad. Något försenat kan tidningen nu rapportera det Conny Johansson i Störlinge rapporterade in till SMHI under årets femte månad.

– Totalt kom det 26,4 millimeter, som mest var det på morgonen den artonde, då hade jag 10, 7 millimeter. Det kom mest som regnskurar och duggregn, säger SMHI:s nederbördsman till tidningen.

20 av de 31 dagarna hade ingen nederbörd alls och även om 26 millimeter i ett årsperspektiv är lite var det ändå mer än maj-noteringarna 2017 och 2018.

– 2017 hade jag 12,8 millimeter och förra året var det bara 4,4 millimeter.

Kuriosa från maj?

– Den sista snön kom den andra maj, då var det lite snöblandat och jag mätte upp 1,2 millimeter i smält form. Sedan yrde det till på eftermiddagen den fjärde, men det var inte mätbart.