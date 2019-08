Borgholm Brinner är tillbaka i Slottsruinen

Foto: Carin Svensson

Den 2-3 augusti är det dags för den andra upplagan av metalfestivalen Borgholm Brinner i Borgholms slottsruin.

Arrangörerna och grundarna In Flames kommer precis som förra året att avsluta båda dagarna.

– Första året med Borgholm Brinner var en overkligt fin upplevelse i vår karriär. Det har alltid varit en dröm att göra något i den kalibern och det blev ännu mer magiskt och mer speciellt än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Att vi hade den första festivalen på Borgholms Slottsruin var oerhört spännande och lärde oss mycket om vad vi kan göra för att göra nästa års upplevelse ännu bättre för våra fans. Vi är väldigt förväntansfulla och oerhört tacksamma till alla som fortsätter att följa vår musik och är med oss på denna resa, sa Anders Fridén i ett pressmeddelande tidigare i år.

– Jag har semestrat i Borgholm de senaste tio åren och älskar platsen. Vi har ofta pratat om slottsruinen och Anders har länge pratat om att det vore kul att göra en egen festival. Förra året stämde allt, vi skulle kunna genomföra detta och började planera, säger Björn Gelotte, från In Flames, om bakgrunden till grundandet i en dokumentär.

Första dagen spelar In Flames, At The Gates, Of Mice & Men, Hardcore Superstar och Skraeckoedlan.

Den 3 augusti är det In Flames, Opeth, Turbonegro, Witchcraft och Bombus.