Aktier bästa sparformen trots dagliga ned och upp

Den lätta paniken på världens börser i början av förra veckan med ett fall på storleksordningen 5 procent rättade till sig med en nedgång som mer än halverades under veckans gång och inleddes med uppgång på måndagsförmiddagen med ca en procent.

Uppgången sedan årsskiftet är därmed mycket goda 14 procent plus knappt 4 procent i utdelningar för storbolagen (klart lägre utdelningar i genomsnitt på de mindre listorna, många noll för de minsta).

I aktievärldens natur spelar osäkerheten huvudrollen på olika nivåer, på kort och lång sikt, för olika branscher, olika för bolag i samma bransch. Politiska beslut är bara en faktor, politiska utspel en annan även när de inte leder till åtgärder. Psykologin är betydelsefull dag för dag.

Men huvudrollen har ändå bolagens vinster i det långa perspektivet, också de är osäkra. Men sammantaget vet vi att Stockholmsbörsen sedan slutet av 1800-talet haft en fantastisk uppgång realt, alltså minus inflationen. Djupa nedgångar har inträffat efter första världskriget, vid Kreugerkraschen 1932 och oljekriserna på 1970-talet, Lehman Brothers 2008-09.

Aktier blev en folkrörelse först när ekonomminister Gösta Bohman (M) i slutet på 1970-talet lät dra igång skattesubventionerat aktiesparande - skattefondkonton. De avskaffades när Socialdemokraterna kom till makten 1982, men det blev ett så impopulärt beslut att finansminsiter Kjell-Olof Feldt 1984 (S) snabbt införde liknande allemansfonder, också med låg skatt.

LO förmådde Socialdemokraterna att mot Feldts vilja införa löntagarfonder som också drev på efterfrågan av aktier. Men de visade sig snart hämma näringslivet eftersom de mest lönsamma företagen straffbeskattades just för att de var lönsamma. Senare tiders ökade avsättningar till tjänstepensioner har till större delen också placerats i aktier.

Följden har blivit att Sverige tillhör de länder med relativt mest omfattande aktiesparande i världen. Statistiken är snårig med fördelning på privat direktägande, via privat pensionsspåarande, tjänstepensioner, allmännyttiga stiftelser, offentliga sektorns ägande mm. Men det privata direktägandet gäller ca 2 miljoner invånare, via fonder 8 miljoner.

Och vi har sett att aktierna på Stockholmsbörsen stiga med nästan 40 procent på fem år och 121 procent, alltså en dryg fördubbling på tio år plus de årliga utdelningarna.

Detta medan löneökningarna ökat procentuellt en bra bit under hälften. Skillnaderna är risktagandet med aktier, de kanske råkar stå lågt när de ska säljas.

Knappt var tionde aktie på Stockholmsbörsens stora lista har under veckan som gått återhämtat det inledande kraftiga börsfallet i veckan, nio av tio har backat en eller annan procent.

Till de som helt hämtat in tidigare nedgång och nu ligger på plus också om vi ser en månad tillbaka hör livsmedelskedjorna Axfood plus 15 procent och ICA 8 procent.

Electrolux B-aktie har dock fallit 8 procent på en månad men ökat 18 procent sedan årsskiftet.

H&M plus 5 procent i veckan, 36 procent plus i år.

Saab vars koncernchef slutar inom kort plus 3 procent senaste dagarna men minus 4 procent sedan årsskiftet.

Sandvik tappar också högste chefen Björn Rosengren, aktien sjönk direkt 2 procent. Men hans nye arbetsgivare ABB fick se aktien stiga hela 4 procent.

Det kan tyckas märkligt att ett VD-byte i ett bolag värt nästan 400 miljarder kronor ökar värdet med ca 16 miljarder. Men aktiemarknaden har länge varit starkt missnöjd med högsta ledningen nere i Schweiz.

Det återspeglas i aktiekursen som på tolv månader sjunkit med 13 procent, på fem år orkat upp ”endast” 17 procent när Stockholmsbörsen i övrigt stigit mer än dubbelt.

Och på tio år har ABB-aktien stigit med 36 procent, vilket låter mycket men ändå bara är en tredjedel jämfört med aktiemarknaden i övrigt.