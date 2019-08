Åkerboskolans rektor: ”Vi ska ta emot våra elever och ha framtidstro”

Foto: Carin Svensson

I två dagar hade Åkerboskolans alldeles nytillträdda rektor, Eva-Lena Lindster Norberg, jobbat när branden inträffade. I ett slag kastades hon in i krishantering, problemlösning, mängder av samtal med journalister och att vara med i direktsändningar.

– Jag tror inte jag har landat riktigt än, det var riktigt surrealistiskt igår kväll, säger Eva-Lena Lindster Norberg, nytillträdd rektor på Åkerboskolan.

Hon beskriver att hon befann sig i bilen på väg norrut på 136:an när hon blev omkörd av flera brandbilar. Strax därpå blev hon uppringd av Åkerboskolans förra rektor, Cecilia Petersson, som berättade att det brann i skolan.

– Så jag åkte raka vägen hit, säger Eva-Lena.

Hon var kvar till efter elva på kvällen och fick ta emot mängder av samtal från journalister som ville ha information och intervjua henne i direktsändning.

Idag, onsdag, har hennes arbete sett betydligt annorlunda ut än hon trodde att hennes tredje arbetsdag som ny rektor skulle göra. Hon har pratat med sina medarbetare och olika befattningshavare i Borgholms kommun samt försökt få en överblick över problem och möjliga lösningar.

– Det är inte så lätt när man inte känner personalen, barnen, föräldrarna eller skolan, säger Eva-Lena som tidigare jobbat inom Skolverket och varit sommarboende på norra Öland.

– Men Cecilia, den förra rektorn, har funnits vid min sida hela dagen och de har kommit hit från Borgholms kommun, så jag har haft gott stöd, tillägger hon.

Hon hade under sina två första arbetsdagar hunnit träffa sina medarbetare och presentera sig för dem samt börjat sätta sig in i datasystemet. Hon skulle jobba tillsammans med Cecilia Petersson en tid för att komma in i sitt nya arbete. Och förutom att hon nu känner stort stöd från sin företrädare så är hon också trygg med personalens långa erfarenhet och goda kunskaper när de nu tillsammans ska fortsätta arbeta efter branden.

– Det är många praktiska saker som måste lösas, konstaterar hon.

Hon är naturligtvis, liksom många andra, ledsen över det som har hänt men vill ändå blicka framåt och ha framtidstro. Kommande tisdag ska alla skolans elever börja i skolan som planerat och lokalerna kommer till att börja med att bestå av de som finns kvar samt en stor barack. Om tre veckor kommer ytterligare en stor barack och då blir det lite mer utrymme.

– Det kommer att gå, men med hjälp av skohorn de första tre veckorna, säger hon.

Hon och personalen kommer under torsdagen att börja titta på hur utrymmena bäst ska planeras och nyttjas för bästa resultat. Det finns i alla fall plats för alla eleverna på skolan, så mycket vet hon säkert.

– Nu ska vi ta emot våra elever på tisdag och vi ska ha framtidstro. Den nya skolan blir ett hopp för framtiden. Vi får arbeta för det här tillsammans, säger hon.