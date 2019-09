Vill få in tips kring försvunnen man i Borgholm

Foto: Johan Nilsson/TT

En man i Borgholms kommun har anmälts som försvunnen. Mannen ska ha lämnat sitt hem i en Toyota under fredagen och polisen vill gärna få in iakttagelser av mannen och den aktuella bilen.

Mannen, som är född 1949, ska ha lämnat sitt hem i Stora Rör vid klockan 12 i fredags, i en grå Toyota Avensis. Bilen ska ha registreringsnummer EFL200.

Enligt det signalement polisen gått ut på sin sajt med var mannen iklädd en beige jacka, blå jeans och blå träningsskor med neongula skosnören.

Under natten har polisen sökt i området efter mannen, men utan framgång. Nu vill man få in iakttagelser av mannen och bilen via 114 14.

– Vi är väldigt angelägna om att få in tips från allmänheten, om man har sett mannen eller den här bilen vill vi gärna att man hör av sig till oss direkt, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson i region Syd.