Chris och hans band spred glad stämning

Foto: Carin Svensson

Chris Kläfford och hans band hade lite trubbel med ljudet i början men publiken stod tålmodigt kvar medan bandmedlemmarna mixtrade med tekniken. När Chris och bandet sedan började spela skapade de snabbt en glad stämning.

Applåderna serverades med glada utrop och kvällssolen sken in över scenen och publiken. Chris pratade lite mellan låtarna, om hur de kommit till och om framgången i tv-programmet Idol. Han spelade både eget och andras material, bland annat bjöd han på låten Safe place som är ett av spåren på hans senaste EP, som släpptes nyligen.

– Det är en riktig superhjältelåt, den kunde passa i en Marwel-film eller något, sa Chris innan han sjöng den.

När han framförde Imagine, What happend to us och vinnarlåten från Idol, Treading water, så visade publiken lite extra stor uppskattning.

Och när han sjöng sången Cold at the altar som han skrivit till sin gammelfarmor efter hennes bortgång var det inför en berörd publik.

Han började också på en låt som han har gett titeln She took me to the river men han kom inte riktigt ihåg hela texten så efter två försök gav han upp och sa:

– Det finns en anledning till att jag inte har släppt den än, så ni får höra den en annan gång.

Han tog det hela med ro och konstaterade att det är sådant som händer. Sedan fortsatte han med What happend to us.

Efter att Chris hade spelat en låt till och sedan tackat för sig var det några fans som önskade autografer. Han mötte upp dem och skrev autografer samt lät sig fotograferas tillsammans med dem som så önskade.

Foto: Carin Svensson