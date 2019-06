Även den störste turisthataren måste ställa sig frågan - hur skulle Öland se ut utan besökare?

Tänk, vi skriver 2019, och det finns människor på Öland som inte vill ha en turist till ön...

Det är lätt att avfärda de där åsikterna som ”skoj” och lite tramsigt provinsiella. Något som att vi ölänningar är förmer än alla fastlänningar.

På ett sätt stärker det ”vi-känslan” och det behöver inte vara fel. För de allra flesta av oss stannar dock de negativa åsikterna om turisterna med en suck i kön på Ölandsbron eller över en grind som glömts öppen.

Men det räcker med att slå upp valfritt social forum eller insändarspalt för att se det faktum att det finns ölänningar som inte vill se en turist på ön. Det heter att turisterna bara kostar pengar, att de företagare som eventuellt tjänar pengar på besökare alla är skrivna på andra orter utanför Öland.

Ibland är det också vatten och miljö som blandas in, sjukvård till viss del.

Skrattet fastnar i halsen när man inser att turisthatarna menar allvar. De vill verkligen sätta en vägbom på Ölandsbron!

Det finns inga siffror på att turismen verkligen ger något för ölänningarna, säger turisthatarna.

Jisses...

Turismen har aldrig varit viktigare för Öland. För varje nedläggning så blir besöksnäringen, tyvärr, av allt större betydelse. Jag skriver ”tyvärr”, för en dålig vädersommar får därmed synnerligen stora konsekvenser.

Den senaste siffran är att turismen omsatte 317 miljarder årligen i Sverige (källa Tillväxtverket). Det är en siffra som ökat dramatiskt. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 34 procent, den riktiga explosionen kom efter 2010.

Just inom turismen finns det statistik på allt. Den norska turisten är till exempel den turist som gör av med mest pengar per dygn i Sverige - 1 557 kronor per dygn. Minst pengar spenderar den naturälskande tysken som bara spenderar 574 kronor per dygn.

Turismen på Öland omsätter mer än 1,3 miljarder varje år. Vi har över 1,4 miljoner gästnätter per år och siffrorna fortsätter sedan 2015 uppåt.

Skatteverkets statistik för privat uthyrning av stugor och rum ger också en rätt bra fingervisning för hur pass viktig turismen är för Öland. 127 personer i Mörbylånga kommun och 115 i Borgholms kommun hyr ut för mer än 40 000 kronor varje år. Vid 40 000 kronor/år går en schablongräns så uthyrning i mindre utsträckning räknas inte.

Även den mest kritiske turistmotståndaren måste väl ändå ställa sig själv frågan - hur skulle Öland se ut utan våra besökare?

Hur många ICA-affärer skulle vi ha? Hälften? Storgatan i Borgholm - någon året runt-öppen affär? Hantverkare på norra Öland? I Färjestaden - Ölands Spökstad? Inga campingar, badanläggningar, julbord på hotell, konserter, gårdsförsäljningar...

Vilket öländskt företag påverkas inte av att vi får besökare till Öland? Jag kan inte räkna till ett enda.

Utan en ström av människor över Kalmarsund i båda riktningarna lär utsikterna till en ny Ölandsbro vara tämligen mörka.