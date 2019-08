Foto: Heiner Peitz

Varje dag – ett under. Att få vakna till en ny soluppgång, vare sig vi ser den eller ej. Själva livet går vidare, våra hjärtan ser till att pumpa liv genom våra kroppar. Sinnrika mekanismer ser till så att kroppen fungerar, visserligen mer eller mindre bra, men ändå. Tänk att få vakna...

Liksom varje dag är ett under så är varje liv ett enda stort under. Kanske finns det inte någon bättre påminnelse om det än ett nyfött litet barn. Under nio månader har människokroppen utvecklats i lugn och ro. Skyddad av mamman har den fått växa från ett litet embryo till en mini-människa, redo att växa upp till en självständig person med egen vilja och egna möjligheter att ta hand om det liv hen har fått. Så växer den lilla genom åren och blir en alldeles egen personlighet.

Går det att jämföra med de ståtliga kungsljusen som i år växer och blommar i sådan mängd?

På ett sätt, nej. På ett annat sätt, ja.

De börjar sitt liv som ett litet frö där det i all stillsamhet ligger i skydd i mullen och gror. Snart visar sig växten som en bladrosett ovan jord och med hjälp av fukt, sol och värme växer den sig allt högre.

”Livet är en sak som man måste vara rädd om, förstår du inte det?”

Varje blomstängel helt unik. På håll kan vi tycka att ett kungsljus är ett kungsljus. Men ju närmare vi kommer desto mer kan vi se att varje stängel, varje blomma har sitt unika utseende.

Kungsljusen växer allt högre. Den här sommaren trivs den bättre än många tidigare år. Hemma hos Heiner i Köpingsvik är de högsta omkring 2 meter och syns på långt håll.

Tänk att få vakna en morgon till. När livet fortsätter, när vi får vara delar i en värld där kungsljusen, rosornas doft, lärkornas sång och duvornas kuttrande finns nära. Tänk att få vakna en morgon och få uppleva underverken mitt ibland oss.

Nyfikna, förundrade, beredda att skydda och bevara den mångfald av människor, djur och natur som är så nödvändig. Så vacker.

Den lille nyfödde. Det ståtliga kungsljuset. Det märkliga tapetserarbiet. Underverken mitt ibland oss.