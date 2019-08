Borgholm Brinner lockar från när och fjärran

Foto: Carin Svensson

På fredagseftermiddagen började alla rocksugna att samlas runt entrén till metalfestivalen Borgholm Brinner i Borgholms slottsruin. Det är en bra plats att ha konserter på tycker de besökare som Ölandsbladet har pratat med.

Musik- och festivalsugen publik kommer till slottsruinen från alla håll och kanter, allt från Italien till Byxelkrok.

– Jag har kommit hit enbart för festivalen, jag var i Göteborg några dagar och sedan kom jag hit och ska spendera tre dagar här, säger Valerio Ficarra som har åkt till Borgholm från Italien och även besökte förra årets upplaga av Borgholm Brinner.

Metalfestivalen Borgholm Brinner startade på fredagseftermiddagen och en stund före insläpp började publiken samlas vid den soldränkta entrén. Många var på plats i området redan innan, kanske för att ta en bit mat på restaurangen på Höjden eller bara för att invänta insläpp.

Fredagens band är Skraeckoedlan, Hardcore Superstar, Of Mice & Men, At the gates och In Flames.

Bland favoriterna hos de besökare vi pratar med är In Flames dominerande.

– De har det där lilla extra, kvalitet, och de får igång publiken, säger Emil Tobiasson som tillsammans med kompisarna Mattias Doshé och Robert Thoresson väntar i skuggan utanför entrén.

De Ölandsbladet har pratat med tycker att Borgholms slottsruin är en passande plats för konserter och att en metalfestival med namnet Borgholm Brinner passar särskilt bra.

Lördagens band är Bombus, Witchcraft, Turbonegro, Opeth och In Flames.

Foto: Carin Svensson

Foto: Carin Svensson

Foto: Carin Svensson

Foto: Carin Svensson