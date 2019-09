Vatten för fritidsboende 80 kubikmeter

Foto: Arkiv

Denna dubbelmoral om vatten och ”tänk åt andra” inom Borgholms Energi måste bort.

Nu när vi har vattenbrist och måste ta vara på vår naturresurser, vatten, ska vi väl inte slösa på vattnet genom att fritidsboende ”måste” göra av med 80 kubikmeter vatten ”bara för att man betalar för det”.

Många fritidshusägare använder gärna uttrycket ”vi betalar ju för vattnet så vi har rätt att använda det”.

Så vem har de grönaste gräsmattorna? Och i vilka områden finns det flest pooler? Inte konstigt att vi fastboende blir irriterade på fritidshusägarna när ”Gräset är grönare på andra sidan staketet” trots att grannen bara är där ibland. Men vatten sprutas över gräset oavsett om det är någon där eller inte. Framförallt kvällar och nätter. Vem är det som har gräs att klippa? Jo, de som betalar för 80 kubikmeter och som inte tänker spara på något vatten då man ändå måste betala.

Kommentaren från Staffan Larsson (C) ordförande på BEAB som ger svar är mycket ologisk. Att säga att det inte är praktiskt möjligt” att man ska sätta in vattenmätare för den ”riskerar att frysa sönder om man inte nyttjar huset alls under vintern” är som att det är han och kommunen som bestämt att husägaren inte har råd och/eller möjlighet att isolera ett utrymme där mätaren sitter. Har man råd att betala för 80 kubikmeter så har man nog råd att betala lite isolering. Dessutom kommer ju pengarna tillbaka till fritidshusägaren då den inte behöver betala för mer vatten än den använder. Grannsämjan blir bättre. Vi kan alla värna om vår vattenförsörjning. Alla gräsmattor blir lika brända. Den plånbok det kan svida i är nog istället i BEAB:s som inte får betalt för mer vatten än den levererar.

Vad är viktigast! Vår naturresurs – vatten? Eller är det BEAB:s plånbok?

Så se till att omgående få en ändring på detta och ta bort dubbelmoralen om att spara och slösa!

Jag uppmanar kommunfullmäktige att - Våga ta ett beslut i år om installation av vattenmätare i samtliga fastigheter inom Borgholms kommun under år 2020! Varför vänta?

Vattenmätare och vatten åt alla Nu!

Camilla