Insändare om ny teknik: "Inte lätt för gamla gubbar…”

Foto: Leif Ehnemark

Har Ni tänkt på hur dagens teknik drabbar de som inte har tillgång till det som krävs för att öppna dörren? Alla har inte tillgång till smartphones.

Gamla" gubbar" kan behöva tillgång till en urinoar, ganska omgående. I den nya finns ingen "pissoar" vilket är önskvärt. I den gamla toan vid hamnen finns urinoar. Låt den stå kvar. Stäng toaletten i så fall.

I den nya finns 5 toaletter. Män som behöver lätta på trycket står oftast och kissar. Gissningsvis 80-90 procent. Det innebär att allt inte hamnar på rätt ställe, i toan, utan på och bredvid toastolen. Vilket innebär ett betydande snusk och det ställer mycket högre krav på underhåll. Tänk på alla som måste sitta ner, till exempel kvinnor. (toan bakom Haket på torget är ett bra exempel hur det kan se ut.)

Ytterligare en sak, Hur ska utländska besökare förstå instruktionerna? Står endast " foreign phones have to Pay by card" på engelska.

Ett tips till er när ni är ute och går, titta och försök förstå hur den nya toaletten ska fungera.

Detta skrivet med lite tanke på de som har svårt med ny teknik. och utländska turister.

Leif Ehnemark