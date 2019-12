Humanitet i Mörbylånga

Socialdemokraterna har under alla år under 2000-talet krävt höjd kommunalskatt. Nu när de fått makten så klipper de till.

Utöver att ersättningarna för politikerna har höjts, speciellt för de ledande inom S, C och M, har S och C en inriktning på att ge allt åt alla. Det första de borde åtgärda är den stora skuld politikerna under 2000 talet lagt på skattebetalarna men den inriktningen finns inte.

Sverigedemokraterna har sett att denna skattehöjning är inte oundviklig men då måste kommunen bli ytterst sparsam. Vi föreslog 10 procent lägre ersättning för alla politiska uppdrag som en signal när ekonomin tryter. Att visa att även politikerna ställer upp men detta röstades ner av samtliga övriga partier. Tyvärr nämns inte våra förslag i Ölandsbladet då de noggrant undviker att nämna några inlägg från SD.

Vi krävde även att kostnaden för trygghetslarm inte borde höjas när den nyligen höjdes men detta röstades även ner av alla övriga partier. Även en översyn av de planerade hyreshöjningarna inom åldringsboendena röstades ner.

I vår kommun finns enligt statistiken mer än 360 kvinnor som är fattigpensionärer. Att de erhållit någon hundring extra av sossarna innebär en ytterligare sänkning av deras inkomst på grund av höjningen av kommunalskatten och prisökningarna.

Vi kräver en kommunal kompensation till fattigpensionärerna. Kvinnor som har arbetat hela sitt liv skall inte behöva leta tomburkar, att panta, för att få till sitt uppehälle i dagens samhälle.

Socialdemokraternas ageranden mot de svagaste i samhället har aldrig varit så grovt inhumant som vi har sett under senare år.

Eric Rosenlund

Sverigedemokraterna Mörbylånga